Conte non ci sta e prende una decisione netta contro il Benfica | i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte affronta una sfida difficile contro il Benfica in trasferta, con il punteggio di 2-0 a sfavore. Il tecnico italiano, deciso a invertire la tendenza, ha preso una decisione netta per scuotere la squadra e tentare di recuperare terreno in Champions League.

Il Napoli di Antonio Conte sta perdendo, in trasferta, contro il Benfica di Mourinho per 2-0 e il tecnico sta cercando di scuotere i suoi e il match per non perdere ulteriori punti in Champions League. Già all’intervallo è arrivata una decisione netta con le sostituzioni di Olivera con Spinazzola e di Beukema con Politano. Adesso anche un altro azzurro è stato sostituito: ecco chi è subentrato al posto di Buongiorno. Napoli, Conte vuole la reazione dei suoi: nuova sostituzione per gli azzurri. Non ha giocato una brutta partita Alessandro Buongiorno ma c’è stata qualche imprecisione di troppo, nella zona difensiva in generale, che ha pesato e che ha fatto propendere Conte per la sostituzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it