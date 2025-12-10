conte non cambia formazione politano resta fuori ballottaggio olivera spinazzola

Stasera si disputa l’atteso match tra Benfica e Napoli, con la formazione azzurra confermata rispetto alle ultime uscite, lasciando Politano in panchina. Marco Azzi di Repubblica Napoli evidenzia il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola per la fascia sinistra, mentre Neres si prepara a comporre il tridente con Lang e Hojlund.

Stasera si gioca Benfica-Napoli, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Neres comporrà il tridente con Lang e Hojlund. Confermata in blocco la formazione che ha battuto la Juve: unico ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. I tre punti sarebbero un’ipoteca sulla qualificazione. La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali, dopo i dolorosi viaggi a vuoto nelle due precedenti sfide all’estero contro Manchester City e Psv Eindhoven, in cui gli azzurri sono usciti dal campo a testa bassa e sotto il peso di altrettante sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it