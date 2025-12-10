Conte non cambia formazione Politano resta fuori Ballottaggio Olivera-Spinazzola

Ilnapolista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputa l’atteso match tra Benfica e Napoli, con la formazione azzurra confermata rispetto alle ultime uscite, lasciando Politano in panchina. Marco Azzi di Repubblica Napoli evidenzia il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola per la fascia sinistra, mentre Neres si prepara a comporre il tridente con Lang e Hojlund.

Stasera si gioca Benfica-Napoli, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Neres comporrà il tridente con Lang e Hojlund. Confermata in blocco la formazione che ha battuto la Juve: unico ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. I tre punti sarebbero un’ipoteca sulla qualificazione. La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali, dopo i dolorosi viaggi a vuoto nelle due precedenti sfide all’estero contro Manchester City e Psv Eindhoven, in cui gli azzurri sono usciti dal campo a testa bassa e sotto il peso di altrettante sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte non cambia formazione politano resta fuori ballottaggio olivera spinazzola

© Ilnapolista.it - Conte non cambia formazione, Politano resta fuori. Ballottaggio Olivera-Spinazzola

“Cambia tutto” Conte non si nasconde: la ‘colpa’ è di De Bruyne

Gazzetta dello Sport: “Nuovo Napoli. Conte cambia ancora”

Conte cambia ancora: 4-3-3 con Neres e Lucca in attacco e un big a riposo

conte cambia formazione politanoConte non cambia formazione, Politano resta fuori. Ballottaggio Olivera-Spinazzola - La vittoria in casa del Benfica sarebbe un'ipoteca sulla qualificazione agli spareggi. Come scrive ilnapolista.it