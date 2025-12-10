Conte non cambia formazione Politano resta fuori Ballottaggio Olivera-Spinazzola
Stasera si disputa l’atteso match tra Benfica e Napoli, con la formazione azzurra confermata rispetto alle ultime uscite, lasciando Politano in panchina. Marco Azzi di Repubblica Napoli evidenzia il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola per la fascia sinistra, mentre Neres si prepara a comporre il tridente con Lang e Hojlund.
Stasera si gioca Benfica-Napoli, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Neres comporrà il tridente con Lang e Hojlund. Confermata in blocco la formazione che ha battuto la Juve: unico ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. I tre punti sarebbero un’ipoteca sulla qualificazione. La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali, dopo i dolorosi viaggi a vuoto nelle due precedenti sfide all’estero contro Manchester City e Psv Eindhoven, in cui gli azzurri sono usciti dal campo a testa bassa e sotto il peso di altrettante sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“Cambia tutto” Conte non si nasconde: la ‘colpa’ è di De Bruyne
Gazzetta dello Sport: “Nuovo Napoli. Conte cambia ancora”
Conte cambia ancora: 4-3-3 con Neres e Lucca in attacco e un big a riposo
Squadra che vince non si cambia o mosse a sorpresa contro il Benfica? Conte riflette Scopri le ultime novità cliccando sul link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA youtu.be/gyo0HN30QQ4?si… via @YouTube Vai su X
Conte non cambia formazione, Politano resta fuori. Ballottaggio Olivera-Spinazzola - La vittoria in casa del Benfica sarebbe un'ipoteca sulla qualificazione agli spareggi. Come scrive ilnapolista.it
Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi ilrestodelcarlino.it
Trasparenza e meritocrazia nei concorsi: come la tecnologia può garantire risultati equi periodicodaily.com
Piazzale Martiri. Il parcheggio interrato si può fare: i carotaggi non mostrano ostacoli lanazione.it
Chip di Nvidia, Trump offre il ramoscello d’ulivo alla Cina ma Pechino alza il muro it.insideover.com
Milano Cento Pertiche. L’amicizia diventa impresa: "La nostra scommessa sul mais sostenibile" ilgiorno.it
Proteste a Sasso Morelli. Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti: "Problema di sicurezza" ilrestodelcarlino.it