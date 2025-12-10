Conte | Napoli cresciuto nelle difficoltà più responsabilità per tutti

Forzazzurri.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida di Champions League contro il Benfica, Antonio Conte analizza la crescita del Napoli nonostante le difficoltà affrontate, sottolineando l'importanza di assumersi maggiori responsabilità per il percorso del team.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, Antonio Conte ha affrontato uno dei . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte napoli cresciuto nelle difficolt224 pi249 responsabilit224 per tutti

© Forzazzurri.net - Conte: “Napoli cresciuto nelle difficoltà, più responsabilità per tutti”

Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

conte napoli cresciuto difficolt224Conte sull'emergenza: "Una tegola a settimana, ma è cresciuto senso di responsabilità" - Napoli, e tra i vari temi ha parlato anche dell'emergenza infortuni: "Vedendo la situazione che ... tuttonapoli.net scrive