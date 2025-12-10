Conte-Mourinho confronto impari nei trofei ma sfida ribaltata oggi

Antonio Conte e José Mourinho sono due allenatori di grande successo, con carriere ricche di trofei. Tuttavia, il loro confronto passa anche attraverso i numeri, evidenziando differenze e rivincite nel corso del tempo. Oggi la sfida tra i due si presenta diversa, con Conte che ha saputo ribaltare alcune dinamiche rispetto al passato.

Tra Antonio Conte e José Mourinho il confronto non può prescindere dai numeri, e la distanza .

Guardiola, Mourinho e ora Conte, quando De Bruyne non gradisce le sostituzioni (Daily Mail)

Caressa convinto: «La comunicazione di Conte alla Mourinho, ma non dovete credere a quella cosa»

Conte si è ormai trasformato in un Mourinho minore

Le tendenze degli ultimi anni dicono però che Mourinho è in fase discendente e che Conte si mantiene ad alti livelli, anche se non ha mai vinto un trofeo internazionale

#Conte e #Mourinho , il duello in #Champions accende #Lisbona #europacalcio

Conte e Mourinho, se si guarda al palmares non c’è gara. Tutti e due si lamentano di tutto (Gazzetta) - Conte in panchina continua a trovare soluzioni, laddove Mourinho ha perso il tocco. Da ilnapolista.it