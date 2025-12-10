 Conte in panchina continua a trovare soluzioni laddove Mourinho ha perso il tocco Gazzetta

Stasera si affrontano Napoli e Benfica in una sfida che va oltre il campo, diventando un duello tra due grandi allenatori: Conte e Mourinho. La Gazzetta dello Sport analizza le strategie e le differenze tra i due tecnici, evidenziando come Conte continui a trovare soluzioni vincenti, mentre Mourinho sembri aver perso il suo tocco.

La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla sfida di questa sera tra il Napoli e il Benfica che sarà anche tanto una sfida tra i due allenatori: Conte e Mourinho. I due hanno un passato burrascoso tra di loro fatto di parole,  ma quello che conterà stasera sarà solo la loro abilità nel mettere in campo la migliore squadra possibile e vincere. “Se si  guarda al palmares, non c’è gara,  stravince Mourinho. Conte  da allenatore non ha mai vinto  un trofeo internazionale, Mou  ha in bacheca due Champions  (Porto e Inter), due Coppe Uefa  (Porto e Manchester United) e  una Conference (Roma).  Non è  una diversità di poco conto, anzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

