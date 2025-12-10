Conte | Abbiamo fatto un solo vero allenamento | lunedì defaticante I risultati portano entusiasmo ed energia

Prima del match tra Benfica e Napoli, l’allenatore Antonio Conte ha commentato l’andamento della preparazione della squadra, sottolineando che l’unico vero allenamento è stato quello defaticante di lunedì. Le recenti prestazioni hanno portato entusiasmo ed energia all’ambiente, stimolando ottimismo in vista della sfida europea.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match di Benfica-Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole di Conte. Come gestisci i giocatori in un periodo così intenso di partite? «I ragazzi devono essere gestiti giocando. L'unico vero allenamento prima della partita è stato ieri, perché lunedì abbiamo fatto defaticante e oggi solo un'attivazione per muoverli dall'albergo. Stanno bene, arriviamo da ottimi risultati che portano entusiasmo, morale ed energia. Dobbiamo dare tutto e uscire dal campo a testa alta, con la maglia sudata». Una vittoria oggi vi avvicinerebbe molto ai playoff: come affrontate la sfida? «Sappiamo quanto sia difficile giocare contro una squadra che ha un solo risultato a disposizione e in uno stadio così.

