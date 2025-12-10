Consulenza personalizzata GPS 2026 ti aiutiamo a non sbagliare | 18 Dicembre ore 16 | 00 Ti regaliamo uno sconto

Partecipa alla sessione di consulenza personalizzata GPS 2026 il 18 dicembre alle 16:00. Ti guideremo nel percorso per non commettere errori e ottimizzare le tue possibilità di nomina, anche se il bando non è ancora stato pubblicato. Approfitta dello sconto offerto e prepara al meglio il tuo futuro professionale nel settore pubblico.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In più ti regaliamo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

