Consorzio vini Doc i pochi presenti vogliono comunque continuare

Il Consorzio di tutela dei vini Doc Colli Piacentini, che conta pochi membri, terminerà le sue attività il 31 dicembre a causa della mancanza di rappresentatività nei confronti del Masaf. La decisione segna un cambiamento importante per la tutela e la promozione di questa denominazione vinicola nella regione.

Con il 31 dicembre il Consorzio di tutela dei vini Doc Colli piacentini, a causa della mancanza di rappresentatività di fronte al Masaf, cessa le sue funzioni. In precedenza il Consiglio direttivo presieduto da Marco Profumo aveva rassegnato le dimissioni di fronte all'impossibilità di trovare.

