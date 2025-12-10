Consorzio vini Doc i pochi presenti vogliono comunque continuare
Il Consorzio di tutela dei vini Doc Colli Piacentini, che conta pochi membri, terminerà le sue attività il 31 dicembre a causa della mancanza di rappresentatività nei confronti del Masaf. La decisione segna un cambiamento importante per la tutela e la promozione di questa denominazione vinicola nella regione.
Con il 31 dicembre il Consorzio di tutela dei vini Doc Colli piacentini, a causa della mancanza di rappresentatività di fronte al Masaf, cessa le sue funzioni. In precedenza il Consiglio direttivo presieduto da Marco Profumo aveva rassegnato le dimissioni di fronte all’impossibilità di trovare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il Primitivo di Manduria guarda alla Cina | il Consorzio pronto a conquistare il mercato asiatico - Zazoom Social News
Cori Civitas Vini | due giorni di visite guidate e degustazioni - Zazoom Social News
Bolgheri, la cena dei mille. Il consorzio dei vini Doc celebra i suoi trent’anni - E’ stata una serata eccezionale con ospiti da tutto il mondo riuniti sul viale dei ’cipressetti’ carducciani per rendere omaggio ai grandi vini. Riporta lanazione.it
Il tricolore come sigillo: arriva il nuovo Contrassegno di Stato che ridisegna l’identità del Roma DOC - Presentato al Museo della Zecca la fascetta tricolore, come Contrassegno di Stato, per i Vini del Consorzio Roma DOC per la tracciabilità ogni bottiglia. Scrive gazzettadelgusto.it
"CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI D.O.P. BRINDISI E D.O.P. SQUINZANO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
La fascetta di Stato con il tricolore proprio nei vini della Doc della Capitale d’Italia. Dopo il Prosecco Doc, anche le bottiglie del Consorzio Roma Doc si avvarranno del contrassegno prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato: non solo uno strumento di Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it