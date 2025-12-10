Consigli di quartiere 2025-2030 | al via il voto digitale poi il rush finale ai seggi

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì, è possibile partecipare al voto digitale per il rinnovo dei Consigli di Quartiere di Cesena 2025-2030, attraverso il sito del Comune. Il sistema online permette di esprimere le proprie preferenze prima della fase conclusiva che si svolgerà nei seggi tradizionali. Un metodo innovativo per coinvolgere cittadini e facilitare il processo di partecipazione.

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì, è possibile votare online, attraverso il sito del Comune di Cesena, per il rinnovo dei Consigli di Quartiere relativi al mandato 2025-2030. Sarà possibile esprimere la propria preferenza in forma telematica, attraverso il voto elettronico online, fino alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Consigli di quartiere a Fano, 'chieste nuove piste ciclabili' - "È evidente che i consigli di quartiere sono l'ossatura politica del nostro metodo, le sale piene ci consegnano una testimonianza chiara: i cittadini hanno voglia di impegnarsi, confrontarsi e capire" ... Scrive ansa.it