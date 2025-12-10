Consigli di quartiere 2025-2030 | al via il voto digitale poi il rush finale ai seggi

Da oggi, mercoledì, è possibile partecipare al voto digitale per il rinnovo dei Consigli di Quartiere di Cesena 2025-2030, attraverso il sito del Comune. Il sistema online permette di esprimere le proprie preferenze prima della fase conclusiva che si svolgerà nei seggi tradizionali. Un metodo innovativo per coinvolgere cittadini e facilitare il processo di partecipazione.

SI AVVICINA IL VOTO - Sono sempre più vicine le elezioni di quartiere, che si terranno dal 10 al 14 dicembre, quando i cesenati saranno chiamati a votare per il rinnovo dei dodici Consigli - facebook.com Vai su Facebook

