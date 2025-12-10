Consigli di quartiere 2025-2030 | al via il voto digitale poi il rush finale ai seggi

Da oggi, mercoledì, è possibile partecipare al voto digitale per il rinnovo dei Consigli di Quartiere di Cesena 2025-2030, tramite il sito del Comune. La fase online precederà il rush finale ai seggi, offrendo ai cittadini un modo più semplice e immediato per esercitare il proprio diritto di voto e contribuire alla vita del territorio.

Riaperti in via continuativa i termini per candidarsi agli Albi delle disponibilità per assumere il ruolo di consigliere di quartiere e per inviare la manifestazione di interesse per partecipare ai Tavoli di rete dei quartieri Spiega l'assessore alla partecipazione M - facebook.com Vai su Facebook