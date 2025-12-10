Consegna speciale alla Pediatria del Policlinico | donata una lampada per piccoli interventi nel nome di Mirko

Una donazione significativa ha arricchito la Pediatria del Policlinico di Foggia, grazie a una lampada per interventi pediatrici, donata in memoria di Mirko, scomparso prematuramente a 4 anni. Un gesto che testimonia l’affetto e il ricordo vivo di Mirko, contribuendo a migliorare le cure per i piccoli pazienti e mantenendo vivo il suo nome nel tempo.

Mirko se n’è andato 25 anni fa, prima ancora di compiere 4 anni, ma nel suo nome continuano ad arrivare nei reparti ospedalieri della provincia di Foggia, e non solo, preziose apparecchiature. È così che Carmen Riccio, presidente dell’Associazione Mirko Valerio Emanuele di Torremaggiore, mantiene. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

