Consegna speciale alla Pediatria del Policlinico | donata una lampada per piccoli interventi nel nome di Mirko
Una donazione significativa ha arricchito la Pediatria del Policlinico di Foggia, grazie a una lampada per interventi pediatrici, donata in memoria di Mirko, scomparso prematuramente a 4 anni. Un gesto che testimonia l’affetto e il ricordo vivo di Mirko, contribuendo a migliorare le cure per i piccoli pazienti e mantenendo vivo il suo nome nel tempo.
Mirko se n’è andato 25 anni fa, prima ancora di compiere 4 anni, ma nel suo nome continuano ad arrivare nei reparti ospedalieri della provincia di Foggia, e non solo, preziose apparecchiature. È così che Carmen Riccio, presidente dell’Associazione Mirko Valerio Emanuele di Torremaggiore, mantiene. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Bastoni scherza con Lautaro dopo l’assist in Cagliari Inter: «Consegna speciale». Il messaggio social – FOTO
Consegna Speciale da Ghedini! Abbiamo avuto il piacere di consegnare una Jeep Compass ad una nostra cliente storica: Carla! Grazie mille per aver scelto Ghedini Vai su Facebook
Unicef/Clementoni: giocatori della SS Lazio al Policlinico Gemelli di Roma per consegnare il “Regalo sospeso” - A consegnare i kit del “Regalo sospeso” ai bambini i testimonial d’eccezione: Nicolò Rovella, Eleonora Goldoni e Valerio Gelli della S. Lo riporta quotidianosanita.it
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it