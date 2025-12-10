Conoscenza e cooperazione | la filiera vitivinicola tra formazione impresa e territorio

L'Irpinia si conferma come protagonista nel settore vitivinicolo, promuovendo un dialogo tra formazione, impresa e territorio. Il secondo appuntamento del ciclo “Irpinia e vino” approfondisce l'importanza della collaborazione per rafforzare la filiera vitivinicola locale, valorizzando competenze, tradizioni e innovazione per un futuro sostenibile e competitivo.

La comunità produttiva irpina torna protagonista con il secondo appuntamento del ciclo “Irpinia e vino. Idee per il domani” curato da “Ricerche e Studi” società di Confindustria Avellino, nell’ambito del progetto 2 V.I.TE. (Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Le filiere produttive diventano ecosistemi di sapere - 600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Secondo avvenire.it

4.Manager, conoscenza aumentata: le filiere italiane passano da catene produttive a ecosistemi di sapere - 600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Lo riporta msn.com

