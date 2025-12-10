Congresso Udu eletti nuovi rappresentanti Passaggio fondamentale

Lo scorso 6 dicembre si è tenuto nell'aula T.1 del Polo Zanotto dell’Università di Verona l’XI Congresso di Udu Verona, intitolato “Che partecipazione certo è libertà ma anche resistenza”. L'evento ha visto l’elezione di nuovi rappresentanti, segnando un momento importante per il movimento studentesco locale e la sua capacità di rappresentanza e partecipazione.

Si è svolto sabato scorso, 6 dicembre, nell'aula T.1 del Polo Zanotto dell'università di Verona, l’XI Congresso di Udu Verona dal titolo “Che partecipazione certo è libertà ma anche resistenza”. L’appuntamento ha visto un confronto intenso tra associazioni studentesche, amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

congresso nazionale confal federazione scuola eletti gli organi statutari di lecce raffaele confermato segretario generale

#versoVIIIcongressoUila Conclusi i lavori dell’VIII Congresso della Lega Comunale Uila di Noicàttaro. Sono stati rinnovati gli incarichi di responsabilità ed eletti i delegati al Congresso provinciale della Uila di Bari, che si terrà il 23 aprile 2026 a Corato. A - facebook.com Vai su Facebook

Avvocatura, eletti i nuovi componenti dell'assemblea Ocf - Sono stati proclamati i nuovi componenti dell'assemblea dell'Organismo congressuale forense (Ocf), il vertice di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana. ansa.it scrive