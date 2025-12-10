Congresso Udu eletti nuovi rappresentanti Passaggio fondamentale

Lo scorso 6 dicembre si è tenuto nell'aula T.1 del Polo Zanotto dell’Università di Verona l’XI Congresso di Udu Verona, intitolato “Che partecipazione certo è libertà ma anche resistenza”. L'evento ha visto l’elezione di nuovi rappresentanti, segnando un momento importante per il movimento studentesco locale e la sua capacità di rappresentanza e partecipazione.

