Confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti | Evasione e riciclaggio

Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni di carcere per evasione e riciclaggio. La politica annuncia il ricorso in Cassazione, mantenendo alta la speranza di dimostrare la propria innocenza, come ribadito anche attraverso recenti interviste. La vicenda evidenzia le tensioni tra giustizia e difesa personale in un caso che ha suscitato ampie discussioni pubbliche.

Resta il ricorso in Cassazione come ultima carta per Irene Pivetti per riuscire a provare la sua "innocenza», che va ribadendo da tempo ormai anche in plurime interviste negli ultimi mesi. La Corte d’Appello di Milano ha infatti confermato integralmente il verdetto di poco più di un anno fa con cui il Tribunale ha condannato a 4 anni di reclusione l’ex presidente della Camera per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti: "Evasione e riciclaggio"

È morto a 100 anni Sergio Flamigni - Zazoom Social News

La moglie del dissidente espulsa insieme alla figlia di 6 anni | per i giudici fu sequestro di persona Condannati 5 funzionari di polizia - Zazoom Social News

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza ... Secondo tg24.sky.it

Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Da ilmattino.it

Irene Pivetti, confermata condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: “Sono innocente” Quattro anni per evasione fiscale e auto riciclaggio. La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente la condanna di primo grado nei confronti di Iren - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti, confermata la condanna a quattro anni. Con l’accusa di autoriciclaggio ed evasione fiscale, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pena inflitta all’ex parlamentare: «Sono innocente, la verità verrà fuori» Vai su X