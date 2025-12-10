Confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti | è accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione rappresenta il verdetto definitivo nel procedimento legale che riguarda l'ex presidente della Camera, confermando la pena già inflitta in primo grado.
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera. Irene Pivetti: "La verità verrà fuori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
