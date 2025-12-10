Confermata condanna per Irene Pivetti
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione sancisce la conclusione di un procedimento giudiziario che coinvolge l'ex politica in relazione a questioni finanziarie.
12.25 Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. Si parla di 10 operazioni commerciali,datate 2016, per circa 10 milioni di euro. Tra queste, la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, stando alle indagini, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. La reazione di Pivetti: "Sono tranquilla, la verità è che sono innocente, leggeremo le motivazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
