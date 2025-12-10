Conferenza nazionale di Bioetica per le scuole | il 25 marzo a Roma il focus sulla relazione medico-paziente nell’era dell’IA NOTA

Il 25 marzo a Roma si terrà la Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole, un evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’incontro si concentrerà sulla relazione medico-paziente nell’era dell’intelligenza artificiale, nell’ambito delle iniziative di educazione civica e cittadinanza digitale per l’anno scolastico 2025/2026.

Nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in attuazione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, con particolare riferimento al tema della cittadinanza digitale, anche per l'anno scolastico 20252026 torna la Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole, organizzata dal Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

