Conference League in tv | partite e orari Guida completa alla quinta giornata

Scopri tutte le informazioni sulla quinta giornata di Conference League: partite, orari e dettagli. La competizione, tornata insieme all'Europa League, si avvicina alla fase a eliminazione diretta. Ecco la guida completa per seguire le gare in tv e non perdersi nessun appuntamento di questa importante fase del torneo.

Roma, 10 dicembre 2025 – Insieme all'Europa League torna anche la Conference League per la quinta giornata della league phase, la penultima prima che inizi la fase a eliminazione diretta. L'unica squadra italiana impegnata in questa competizione è la Fiorentina di Paolo Vanoli, che deve rialzare la china dopo due sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare in classifica. In questo momento, la viola è al diciassettesimo posto con 6 punti, con due vittorie e due sconfitte. Domani alle 18:45 per Kean e compagni ci sarà da superare l'ostacolo Dinamo Kiev, squadra che si trova in ventisettesima posizione e che finora ha conquistato soltanto tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net