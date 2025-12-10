Condizioni più umane per i detenuti

Dopo la tragica morte di un detenuto nella casa circondariale di Santa Caterina, cresce l’attenzione sulle condizioni di vita nelle carceri italiane. La vicenda evidenzia la necessità di riforme e interventi per garantire un trattamento più dignitoso e umano ai detenuti, affrontando le criticità strutturali e sociali del sistema penitenziario.

Non si placa l’eco della tragedia che è avvenuta nella casa circondariale di Santa Caterina, dove sabato scorso un detenuto si è tolto la vita. Intanto, mentre si parla di una possibile fiaccolata per la prossima settimana, sul caso è intervenuta la Camera penale di Pistoia. "È il 74° suicidio in carcere dall’inizio dell’anno. Il primo a Pistoia da molto tempo. L’esperienza pistoiese ci insegna come una buona amministrazione e condizioni di vita dignitose limitano i disagi dei detenuti, contengono gli atti di autolesionismo e i tentativi di auto-soppressione. La vita nel carcere di Pistoia non era forse l’ideale a cui ogni carcere deve ispirarsi, ma i dati statistici ci dicono che un numero di detenuti contenuto entro i limiti di legge consentiva di raggiungere obiettivi, quali la pacifica convivenza, lo svolgimento di attività didattiche e iniziative lavorative ed educative di vario genere". 🔗 Leggi su Lanazione.it