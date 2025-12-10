Condizioni più umane per i detenuti

Lanazione.it | 10 dic 2025

Dopo la tragica morte di un detenuto nella casa circondariale di Santa Caterina, cresce l’attenzione sulle condizioni di vita nelle carceri italiane. La vicenda evidenzia la necessità di riforme e interventi per garantire un trattamento più dignitoso e umano ai detenuti, affrontando le criticità strutturali e sociali del sistema penitenziario.

Non si placa l’eco della tragedia che è avvenuta nella casa circondariale di Santa Caterina, dove sabato scorso un detenuto si è tolto la vita. Intanto, mentre si parla di una possibile fiaccolata per la prossima settimana, sul caso è intervenuta la Camera penale di Pistoia. "È il 74° suicidio in carcere dall’inizio dell’anno. Il primo a Pistoia da molto tempo. L’esperienza pistoiese ci insegna come una buona amministrazione e condizioni di vita dignitose limitano i disagi dei detenuti, contengono gli atti di autolesionismo e i tentativi di auto-soppressione. La vita nel carcere di Pistoia non era forse l’ideale a cui ogni carcere deve ispirarsi, ma i dati statistici ci dicono che un numero di detenuti contenuto entro i limiti di legge consentiva di raggiungere obiettivi, quali la pacifica convivenza, lo svolgimento di attività didattiche e iniziative lavorative ed educative di vario genere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

