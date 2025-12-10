Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello il medico di Messina Denaro | Conosceva la sua vera identità

Alfonso Tumbarello, medico di Messina Denaro, è stato condannato a 15 anni di carcere. La sentenza sostiene che il professionista conoscesse la vera identità del boss latitante, Andrea Bonafede, e che abbia avuto un ruolo nelle dinamiche legate alla latitanza del criminale.

Alfonso Tumbarello è stato condannato a 15 anni di reclusione. Secondo i giudici, il medico che curò Andrea Bonafede, il nome dietro a cui si nascondeva il boss latitante Messina Denaro, sarebbe stato a conoscenza della vera identità del paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leone XIV un americano europeista - Zazoom Social News

Polizia e Guardia di Finanza tra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno maxi operazione - Zazoom Social News

Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro: “Conosceva la sua vera identità” - Secondo i giudici, il medico che curò Andrea Bonafede, il nome dietro a cui si nascondeva il boss latitante Messina Denaro, sarebbe stato ... fanpage.it scrive

Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Matteo Messina Denaro - Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di reclusione Alfonso Tumbarello, oltre all'interdizione dalla professione. Da rainews.it

Narcotizzava e stuprava le donne: netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere ift.tt/QbTnSlY Vai su X

Condannato in appello a nove anni e dieci mesi un netturbino di Viterbo di 61 anni accusato di avere violentato tre donne dopo averle drogate e riprese, a loro insaputa, con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma accogliendo la richies - facebook.com Vai su Facebook