Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello il medico di Messina Denaro | Conosceva la sua vera identità
Alfonso Tumbarello, medico di Messina Denaro, è stato condannato a 15 anni di carcere. La sentenza sostiene che il medico conoscesse l’identità reale del boss latitante, Andrea Bonafede, che egli curò. La vicenda solleva importanti questioni sulla rete di conoscenze e sulla segretezza attorno alla figura del criminale.
Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Matteo Messina Denaro - Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di reclusione Alfonso Tumbarello, oltre all'interdizione dalla professione. Secondo rainews.it
