‘Concordia’ L’emozione olimpica è da sogno

Si apre una stagione senza precedenti per Livigno, il piccolo Tibet d’Europa posto in una location da sogno a 1800 metri, che si prepara a vivere un anno di grandi traguardi e nuovi riconoscimenti legati alle Olimpiadi. Il gruppo Lungolivigno e le sue tre strutture d’accoglienza annunciano intanto il conferimento delle prestigiose certificazioni Green Key, che confermano l’impegno del gruppo verso la sostenibilità. Le meravigliose strutture di Lungolivigno rappresentano un’eccellenza nel panorama dell’ospitalità alpina. Tre anime diverse, unite da una visione comune: offrire un’esperienza autentica, sostenibile e di altissimo livello, capace di accogliere ospiti da tutto il mondo con passione e professionalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net