Concerto di Natale in famiglia a Grugliasco | armonie e solidarietà con l' Orchestra Giovanile Musica Insieme

Domenica 21 dicembre alle 21, al Parco Le Serre di Grugliasco, si svolgerà un concerto di Natale in famiglia con l'Orchestra Giovanile Musica Insieme, il progetto C.A.S.A. e i cori Cantintondo e Parents’ Choir. L’evento unisce musica, solidarietà e convivialità, offrendo un momento di festa e aggregazione per tutta la comunità locale.

Grugliasco, domenica 21 dicembre Concerto di Natale in Famiglia con il progetto C.A.S.A. Alle 21 al Parco Le Serre l'Orchestra Giovanile Musica Insieme, Cantintondo e Parents' Choir Domenica 21 dicembre alle 21, al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, l'Orchestra Giovanile Musica Insieme, il.

A Grugliasco, Concerto di Natale in Famiglia con il progetto C.A.S.A. - Domenica 21 dicembre alle 21, al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, l' Orchestra Giovanile Musica Insieme, il coro di voci bianche Cantintondo e il Parents' Choir propongono il Concerto di Natale ...