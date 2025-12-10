Concerto di Natale in famiglia a Grugliasco | armonie e solidarietà con l' Orchestra Giovanile Musica Insieme

Domenica 21 dicembre alle 21, al Parco Le Serre di Grugliasco, si svolgerà un concerto di Natale in famiglia con l'Orchestra Giovanile Musica Insieme, il progetto C.A.S.A. e i cori Cantintondo e Parents’ Choir. L’evento unisce musica, solidarietà e convivialità, offrendo un momento di festa e aggregazione per tutta la comunità locale.

