Concerti mercatini e tanta animazione | Bastiglia ' svela' il suo Natale

Il Comune di Bastiglia ha annunciato il ricco calendario di eventi natalizi, che includerà concerti, mercatini e momenti di animazione per tutta la comunità. Un'occasione per vivere lo spirito delle festività insieme, tra tradizione e divertimento, fino al 6 gennaio.

