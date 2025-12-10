Concerti mercatini e tanta animazione | Bastiglia ' svela' il suo Natale

Modenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bastiglia ha annunciato il ricco calendario di eventi natalizi, che includerà concerti, mercatini e momenti di animazione per tutta la comunità. Un'occasione per vivere lo spirito delle festività insieme, tra tradizione e divertimento, fino al 6 gennaio.

Il Comune di Bastiglia presenta un calendario di eventi che accompagnerà la comunità nel periodo delle festività natalizie e fino al 6 gennaio. Un programma pensato per coinvolgere tutte le età, con appuntamenti gratuiti che uniscono cultura, tradizione e divertimento. Martedì 16 dicembre, alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

