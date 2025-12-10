Conad ed Emil Banca | Crediamo nella Regia

È stata annunciata ieri presso la sede di Conad Centro Nord a Campegine la conferma della partnership tra Conad ed Emil Banca con la Reggiana, giunta ormai alla sua ottava stagione consecutiva. Un accordo che rafforza il legame tra il mondo dello sport e il territorio, sostenendo la squadra e coinvolgendo la comunità locale.

È stata presentata ieri, nella sede di ‘Conad Centro Nord’ a Campegine la partnership fra Conad Centro Nord e la Reggiana che prosegue per l’ottava stagione consecutiva. "Rinnovare la partnership con Reggiana Calcio significa confermare un impegno che sentiamo profondamente nostro – ha sottolineato l’amministratore delegato di Conad Centro Nord, Ivano Ferrarini – condividiamo con il mondo granata radici solide nel territorio e l’idea che lo sport, soprattutto quando coinvolge i giovani e le squadre femminili, sia un motore straordinario di crescita, inclusione e comunità. Sostenere il settore giovanile e il movimento femminile della Reggiana non è solo un gesto di vicinanza sportiva, ma un investimento nei valori in cui crediamo: educazione, partecipazione e pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it