Con Zalone qualcosa si è rotto È diventato ossessivo molto attento ai soldi Poi ha avuto bisogno del riconoscimento dell’intellighenzia di sinistra… | parla Pietro Valsecchi

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Valsecchi analizza l'evoluzione di Zalone, evidenziando come nel tempo sia cambiato, diventando più ossessivo e attento ai soldi, e cercando il riconoscimento dell'intellighenzia di sinistra. Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, il produttore apre un suo punto di vista su questa trasformazione.

È una lunga intervista quella che il produttore Pietro Valsecchi ha rilasciato al Corriere della Sera. Una chiacchierata nella quale parla di sui genitori (“Mio padre aveva nove fratelli, tre morti in guerra, lui deportato a Mauthausen. Si salvò cucinando. Mi ha trasmesso l’amore per la cucina. Quando finì la guerra tornò come tanti a piedi. Mia madre invece la persi quando avevo appena 9 anni”) e del cinema “come rifugio”: “Mi infilavo in sala e vedevo tre film di fila. Si girava col cappotto consumato e si stava in coda davanti alla cassa, pigiati l’uno contro l’altro, il primo che spingeva entrava per primo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

