Con Zalone qualcosa si è rotto È diventato ossessivo molto attento ai soldi Poi ha avuto bisogno del riconoscimento dell’intellighenzia di sinistra… | parla Pietro Valsecchi
Pietro Valsecchi analizza l'evoluzione di Zalone, evidenziando come nel tempo sia cambiato, diventando più ossessivo e attento ai soldi, e cercando il riconoscimento dell'intellighenzia di sinistra. Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, il produttore apre un suo punto di vista su questa trasformazione.
È una lunga intervista quella che il produttore Pietro Valsecchi ha rilasciato al Corriere della Sera. Una chiacchierata nella quale parla di sui genitori (“Mio padre aveva nove fratelli, tre morti in guerra, lui deportato a Mauthausen. Si salvò cucinando. Mi ha trasmesso l’amore per la cucina. Quando finì la guerra tornò come tanti a piedi. Mia madre invece la persi quando avevo appena 9 anni”) e del cinema “come rifugio”: “Mi infilavo in sala e vedevo tre film di fila. Si girava col cappotto consumato e si stava in coda davanti alla cassa, pigiati l’uno contro l’altro, il primo che spingeva entrava per primo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il regalo di Natale per il botteghino italiano è servito. Oggi, giovedì 4 dicembre, Checco Zalone ha rotto gli indugi svelando le carte del suo attesissimo ritorno al cinema. È online il primo trailer ufficiale (1 minuto e 41 secondi) di “Buen Camino”, la nuova pellico Vai su Facebook
Checco Zalone licenzia il tronco la compagna Mariangela Eboli dopo aver rotto con lei: chi è l’ex fidanzata del comico - Dopo oltre 15 anni insieme e due figlie, il comico Checco Zalone ha deciso di separarsi dalla compagna Mariangela Eboli, licenziandola anche dalla sua azienda. Segnala alfemminile.com
Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate imolaoggi.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas lapresse.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Controlli alto impatto dei Carabinieri tarantinitime.it
Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza di oltre mezzo milione di ... puntomagazine.it