Con Maignan è finita il Milan volta pagina | ecco il nuovo portiere
Dopo la decisione di separarsi da Maignan, il Milan si prepara a voltare pagina e annunciare il nuovo portiere. La scelta segna un importante cambio di rotta per i rossoneri, pronti a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo acquisto e le implicazioni per il club.
Mentre il Milan prosegue la sua corsa scudetto, Mike Maignan è sempre più vicino alla soglia d’uscita. Tare ha già individuato il sostituto. A Milano lo sanno tutti, anche se nessuno vuole dirlo ad alta voce: Mike Maignan sta lentamente scivolando verso un futuro lontano da San Siro. Il portiere francese è diventato negli ultimi anni ben più di un numero uno, ma un leader silenzioso, un simbolo della transizione rossonera post-Donnarumma e uno dei pochi in grado di tenere la barca dritta nelle notti tempestose. In questa stagione si è guadagnato applausi, punti e titoli di giornale non per caso ma per merito, spesso decisivo nei momenti critici. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Milanissimo. The Killers · Shadowplay. PAGELLE | Lazio 1-0 AC Milan Coppa Italia finita troppo presto. Un gol nel finale condanna il Milan dopo una prestazione opaca all’Olimpico. Ecco i voti. ? ? Starting XI Maignan – 6.5 Due ottimi interventi, uno cl - facebook.com Vai su Facebook
"Ma%EBl MAIGNAN" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Maignan e il nodo rinnovo, Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calhanoglu - E il club rossonero è corso ai ripari per evitare un altro caso Calhanoglu: è pronto a sedersi di nuov ... msn.com scrive
‘Concordia’. L’emozione olimpica è da sogno quotidiano.net
Lavoro precario e sindacati. Il Pd sulla linea Sudd Cobas: "ma c’è lo sciopero Cgil" lanazione.it
Campo da golf, gli ultimi ritocchi. Dal prossimo anno via alle gare lanazione.it
Striscia La Notizia, confermata la storica inviata: “Mi metterò in gioco” screenworld.it
Ep.729 – Trump critica i leader dell’Ue: “Sono deboli”. Mosca plaude – Rapimenti e torture per recuperare ... lapresse.it
‘Capel Rosso’. Capodanno da favola nell’antico faro quotidiano.net