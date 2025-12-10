Con Maignan è finita il Milan volta pagina | ecco il nuovo portiere

Dopo la decisione di separarsi da Maignan, il Milan si prepara a voltare pagina e annunciare il nuovo portiere. La scelta segna un importante cambio di rotta per i rossoneri, pronti a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo acquisto e le implicazioni per il club.

Mentre il Milan prosegue la sua corsa scudetto, Mike Maignan è sempre più vicino alla soglia d’uscita. Tare ha già individuato il sostituto. A Milano lo sanno tutti, anche se nessuno vuole dirlo ad alta voce: Mike Maignan sta lentamente scivolando verso un futuro lontano da San Siro. Il portiere francese è diventato negli ultimi anni ben più di un numero uno, ma un leader silenzioso, un simbolo della transizione rossonera post-Donnarumma e uno dei pochi in grado di tenere la barca dritta nelle notti tempestose. In questa stagione si è guadagnato applausi, punti e titoli di giornale non per caso ma per merito, spesso decisivo nei momenti critici. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com