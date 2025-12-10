Con la truffa del finto incidente ruba la fede d’oro a una 92enne invalida | preso

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto la fede d’oro a una donna di 92 anni invalida di Bergamo, vittima di una truffa avvenuta il 16 settembre. La rapina, orchestrata con il finto incidente, ha suscitato preoccupazione nella comunità, ma finora la fede non è stata recuperata.

Purtroppo non è mai stata recuperata la fede d’oro sottratta a una 92enne invalida di Bergamo, vittima di una truffa messa in atto il 16 settembre scorso. A rubarla un uomo che si è presentato alla porta dell’anziana dopo una telefonata in cui un complice, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, le aveva fatto credere che la figlia avesse investito una bambina e che servissero denaro o gioielli per “evitare conseguenze legali”. Per quella vicenda, il 2 dicembre i carabinieri di Forio ( Napoli ) hanno eseguito nei confronti di un 26enne campano un’ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto di dimora a Bergamo e provincia, emessa dal gip su richiesta della procura orobica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

