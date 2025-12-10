Con la tassa di soggiorno si realizzino i nuovi bagni sul lungomare | la proposta di Impegno Comune

L'assalto al bancomat dello scorso novembre ha causato ingenti danni a Fossacesia Marina, compromettendo servizi essenziali. In risposta, Impegno Comune propone di destinare gli introiti della tassa di soggiorno alla realizzazione di nuovi bagni pubblici lungo il lungomare, per migliorare la qualità dei servizi e garantire maggiore comfort ai residenti e turisti.

Gli introiti della tassa di soggiorno per realizzare i nuovi servizi igienici a Fossacesia marina, rasi al suolo a seguito dell'assalto al bancomat dello scorso novembre. È questa la proposta del gruppo consiliare Impegno Comune riguardo ai circa 18.000 euro (a fine ottobre) derivati dalla tassa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Con la tassa di soggiorno si realizzino i nuovi bagni sul lungomare": la proposta di Impegno Comune - Il gruppo consiliare di minoranza invita l'amministrazione comunale di Fossacesia ad investire gli introiti della tassa di soggiorno per ripristinare i servizi igienici andati distrutti con l'assalto ... Da chietitoday.it

