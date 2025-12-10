Con la pistola in pugno irrompe nel centro scommesse | rapinatore fugge con oltre 2mila e 500 euro

Nelle ultime ore, un rapinatore solitario armato di pistola ha fatto irruzione in un centro scommesse a Squinzano, riuscendo a fuggire con oltre 2.500 euro. L'episodio ha generato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e catturare il responsabile.

SQUINZANO – Ricercato il rapinatore solitario che, nelle scorse ore, ha messo a segno un colpo in un'agenzia di scommesse a Squinzano. È accaduto nella serata di ieri, nel locale che ospita il centro Snai, al civico 172 di via Brindisi. Un individuo, col volto coperto da un cappuccio, ha fatto.

