Con Guido fai strada primi risultati soddisfacenti per la Provincia di Latina
La Provincia di Latina annuncia i primi risultati positivi del progetto
Si chiama "Con Guido fai strada" ed é il progetto della Provincia di Latina di cui é stato reso noto un primo risultato. L'iniziativa é finanziata da Upi in collaborazione con Anci attraverso il Fondo contro l’incidentalità notturna del Dipartimento per le Politiche Antidroga. Con una durata di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dalle 8:15 Guido Rossa chiusa in direzione Levante da piazza Savio. Per la direzione Ponente della strada Guido Rossa, chiusa l'uscita su piazza Savio, aperta in direzione casello Genova Aeroporto. Alle 8:35 la Guido Rossa è stata chiusa anche in direzion - facebook.com Vai su Facebook
Quella strada per Yuma. Bryce: uno dei luoghi più belli foto Derek Nielsen Vai su X
“Con Guido Fai Strada”: prosegue con risultati importanti il progetto della Provincia di Latina per una mobilità più sicura - La Provincia di Latina traccia un bilancio molto positivo del progetto “Con Guido Fai Strada”: 100mila euro per prevenire l’incidentalità notturna, controlli stradali, navette per la movida, attività ... Riporta latinaquotidiano.it
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel: ecco spiegato il motivo metropolitanmagazine
#iltempodioshø metropolitanmagazine
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it