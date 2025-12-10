Con Andrea Delogu c’è un feeling magico potrebbe diventare altro parla Nikita Perotti
Nikita Perotti racconta il forte legame con Andrea Delogu, evidenziando un feeling speciale che potrebbe evolversi in qualcosa di più. A Ballando con le stelle, le storie dei protagonisti vanno oltre le coreografie, intrecciandosi con emozioni, sfide e rinascite, rendendo ogni partecipazione unica e coinvolgente.
A Ballando con le stelle le storie non si limitano a coreografie ben riuscite o a voti alti, ma si intrecciano con emozioni, cadute e rinascite. È in questo spazio fatto di luci, musica e vulnerabilità condivise, che si è costruito il rapporto tra Nikita Perotti e Andrea Delogu. Una delle coppie più brave di questa edizione, che si distingue per la sintonia tecnica ma soprattutto per il legame che i due sono riusciti a creare in questi mesi travolgenti. Un legame che va indubbiamente al di là del lavoro e che potrebbe diventare qualcosa di molto importante dopo la fine della trasmissione. Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Andrea Delogu stanno insieme?. 🔗 Leggi su Dilei.it
Le papabili co-conduttrici di #Sanremo2026 sono Andrea Delogu, Clara, Vanessa Incontrada, Francesca Fialdini, Serena Autieri, Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Eros Ramazzotti superospite per i 40 anni di "Adesso tu", Laura Pausini tutte le 5 sere con #I
Oggi a La Porta Magica con Andrea Delogu abbiamo fatto un viaggio incredibile tra tessuti e scollature, ma la vera magia accade alla fine del video! Guardate fino alla fine perché vi svelo il vero potere dell'accessorio più irrinunciabile: il velo ? Vi racconto p
''Potrebbe ricapitare'': Nikita Perotti parla del feeling che lo lega ad Andrea Delogu e fa sognare i fan - ''Potrebbe ricapitare'': Nikita Perotti parla del feeling che lo lega ad Andrea Delogu e fa sognare i fan romantici ...
