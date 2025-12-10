Con Air | tutto quello che c’è da sapere sul film
Con Air: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Con Air, film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Il film venne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama. Cameron Poe è un ranger pluridecorato dell’esercito americano. Un giorno parte per tornare da sua moglie, Tricia, che aspetta un bambino. 🔗 Leggi su Tpi.it
Zazzaroni | Conte ha vinto sei mesi fa partendo dal decimo posto c’è un accanimento assurdo nei suoi confronti - Zazoom Social News
Diretta gol Serie A alle 18 Atalanta Fiorentina poi Roma Napoli alle 20.45 Ora c’è Pisa Inter LIVE 0-2 | Lautaro Martinez fa doppietta! - Zazoom Social News
Mercedes Glb elettrica e ibrida, tutto quello che c’è da sapere sulla seconda generazione - Foto ilsole24ore.com/art/mercedes-g… Vai su X
Tutto quello che avreste voluto sapere sul cavolo nero, ma che non avete mai osato chiedere #riso #risoflora #cavolonero #curiosità Vai su Facebook
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com