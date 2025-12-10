Comunicato Stampa | Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso dalla Guida alle Academy

Kimbo annuncia una nuova partnership con Gambero Rosso, coinvolgendo la Guida alle Academy. Questa collaborazione mira a valorizzare l’eccellenza nel settore del caffè attraverso iniziative condivise, stimolando l’innovazione e la formazione. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le opportunità che nasceranno da questa sinergia tra le due realtà.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy

Comunicato Stampa | 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d' Italia 2026 del Gambero Rosso - Zazoom Social News

Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy - Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l’avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Si legge su giornaledibrescia.it

Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso - In occasione della presentazione a Roma della Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso , curata dai coffee expert Andrej Godina e Mauro Illiano con il coinvolgimento di decine di ass ... Secondo laprovinciacr.it

DIOCESI DI VITERBO Ufficio Comunicazioni Sociali COMUNICATO STAMPA NOTA n° 12 del 09 Dicembre 2025 Martedì 9 Dicembre, l’inaugurazione presso il rettorato dell’Università della Tuscia NASCE IN DIOCESI L’OSSERVATORIO TERRITORIALE Frutt - facebook.com Vai su Facebook

Online il Comunicato stampa #Inapp "Economia sociale terzo pilastro, con pubblico e privato, dell'economia reale. shorturl.at/NSuNt Vai su X