Comunicato Stampa | Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso dalla Guida alle Academy
Kimbo annuncia una nuova partnership con Gambero Rosso, coinvolgendo la Guida alle Academy. Questa collaborazione mira a valorizzare l’eccellenza nel settore del caffè attraverso iniziative condivise, stimolando l’innovazione e la formazione. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le opportunità che nasceranno da questa sinergia tra le due realtà.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa.
Comunicato Stampa | 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d' Italia 2026 del Gambero Rosso - Zazoom Social News
Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy - Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l'avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani.
Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 del Gambero Rosso - In occasione della presentazione a Roma della Guida Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 del Gambero Rosso , curata dai coffee expert Andrej Godina e Mauro Illiano con il coinvolgimento di decine di ass ...
