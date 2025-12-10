Comune di Arezzo Romizi sbotta | concorso per il comandante? Una furbata dell’ultim’ora!

Il Comune di Arezzo si trova al centro di polemiche riguardo al concorso per il comandante, definito da Romizi una “furbata dell’ultim’ora”. Tra scadenze politiche e decisioni improvvise, l’attenzione si concentra sulla tempistica e le modalità di questa procedura, mentre si prospetta un appuntamento importante per metà marzo 2026.

(Cronache semiserie dal Palazzo, dove le scadenze politiche arrivano sempre. dopo il caffè) Oh via, gente, segnatevi la data: metà marzo 2026. No, non perché c’è la sagra del fritto o perché riapre il Porcinai, ma perché lì finisce il mega-concorso per scegliere il nuovo comandante della polizia locale. Le prove? A febbraio. L’esito? A marzo. Il tempismo? Da manuale. di strategia politica spicciola. Secondo il capogruppo di Arezzo 2020, Francesco Romizi, l’amministrazione di centrodestra prossima alla scadenza avrebbe tirato fuori dal cappello l’ultimo coniglio: “un concorso politicamente inopportuno”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Comune di Arezzo, Romizi sbotta: “concorso per il comandante? Una furbata dell’ultim’ora!”

