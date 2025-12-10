Compleanno Higuain | la Juventus festeggia il Pipita il messaggio speciale del club bianconero per l’argentino – FOTO

Oggi la Juventus rende omaggio a Gonzalo Higuain nel suo compleanno, inviando un messaggio speciale al Pipita. La celebrazione, accompagnata da una foto significativa, sottolinea il legame speciale tra il club e l’attaccante argentino, ricordando i momenti più importanti della sua esperienza bianconera.

Compleanno Higuain: la Juventus celebra il Pipita, il messaggio speciale del club bianconero nel suo giorno – FOTO. Nel giorno in cui Gonzalo Higuaín spegne 38 candeline, la Juventus non dimentica il suo ex numero 9. Attraverso i propri canali social ufficiali, il club bianconero ha voluto celebrare il compleanno dell’ex attaccante argentino, ritiratosi dal calcio giocato nel 2022 ma rimasto nel cuore della tifoseria torinese per i suoi gol pesanti e la sua classe cristallina. Il messaggio social: “5 trofei insieme”. La società ha scelto una grafica evocativa e un messaggio sintetico ma carico di significato per onorare la ricorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com