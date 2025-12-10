Commissioni bancarie in aumento nel 2024 +2% a 9,5 mld ma la crescita rallenta

Nel 2024, le commissioni bancarie in Italia sono cresciute del 2%, raggiungendo 9,5 miliardi di euro, segnando un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Dopo un lungo periodo di crescita sostenuta, i ricavi dai servizi di pagamento mostrano segnali di stabilizzazione, con un incremento previsto inferiore all’1% nel 2025.

Dopo anni di crescita sostenuta, per le banche italiane le commissioni sui servizi di pagamento mostrano un evidente rallentamento: nel 2024 i ricavi hanno raggiunto i 9,5 miliardi di euro, in aumento del 2% rispetto ai 9,3 miliardi del 2023, ma, sulla base degli andamenti dei primi nove mesi di quest’anno, l’ incremento atteso nel 2025 si colloca sotto l’1%. A pesare su questo trend sono la stagnazione dei consumi, la concorrenza sempre più aggressiva di nuovi player globali e specializzati (FinTech e BigTech), una nuova ondata di pressione regolamentare e il rallentamento della migrazione dal contante al digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it