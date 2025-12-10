Commissione Milia tuona | La maggioranza blocca ancora le circoscrizioni
La seconda commissione comunale continua a essere al centro di polemiche e critiche, con Milia che denuncia un blocco persistente sulle circoscrizioni. La situazione evidenzia una stagnazione nelle attività istituzionali, sollevando dubbi sull’efficacia del lavoro svolto e sulla reale volontà di portare avanti le questioni di interesse cittadino.
“Quella di oggi è stata l’ennesima dimostrazione che la seconda commissione è ormai diventata una farsa, una perdita di tempo e di lavoro istituzionale che non produce alcun risultato utile per la città. La maggioranza continua a perdere tempo, a rimandare, a rifiutare ogni assunzione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Milia (FI): “Commissione farsa, la maggioranza blocca ancora le circoscrizioni” - “Quella di oggi è stata l’ennesima dimostrazione che la seconda Commissione è ormai diventata una farsa, una perdita di tempo e di lavoro istituzionale che non produce alcun risultato utile per la cit ... Scrive reggiotv.it
Comune di Milano, Angelica Vasile (Pd) si dimette e tuona: “Misoginia a Palazzo Marino” - Milano, 19 giugno 2025 – La presidente della Commissione sport di Palazzo Marino Angelica Vasile ha rassegnato le proprie dimissioni. Come scrive ilgiorno.it
Lega - Salvini Premier. . Per la prima volta, quasi tutto il Parlamento europeo, da destra a sinistra, ha bocciato la Commissione sul bilancio Ue 2028-2034, da 2 mila miliardi di euro. Un segnale politico fortissimo: l’idea di un’Europa sempre più accentratore co Vai su Facebook
Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire 361magazine.com
Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C internews24.com
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30 universalmovies.it
Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ... corriere.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com