Commissariato di Portici-Ercolano una stanza per le vittime di violenza

Il Commissariato di Portici-Ercolano ha inaugurato una stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, offrendo un luogo di ascolto e sostegno. Con circa il 50% dei casi di violenza di genere che si verificano nella città e l’altra metà nell’area metropolitana, questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza e la tutela delle persone coinvolte.

La metà dei casi di violenza di genere avviene nella nostra città, l'altra metà nei comuni dell'area metropolitana. In 8 casi su 10 le vittime hanno figli e il 90% delle vole a commettere violenza è un ex partner. I dati dicono anche che la violenza sulle donne resta un fenomeno diffuso

Portici. cerimonia di inaugurazione de 'La Stanza di Maria Adalgisa'. - 00, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", verrà inaugurata " La Stanza di Maria Adalgisa ", un'area dedicata all'audizione

L'iniziativa rientra nella più ampia strategia della Polizia di Stato volta al potenziamento degli strumenti di tutela per le vittime di maltrattamenti e abusi