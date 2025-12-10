Commissariato di Portici-Ercolano una stanza per le vittime di violenza

Napolitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Commissariato di Portici-Ercolano ha inaugurato una stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, offrendo un luogo di ascolto e sostegno. Con circa il 50% dei casi di violenza di genere che si verificano nella città e l’altra metà nell’area metropolitana, questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza e la tutela delle persone coinvolte.

La metà dei casi di violenza di genere avviene nella nostra città, l’altra metà nei comuni dell'area metropolitana. In 8 casi su 10 le vittime hanno figli e il 90% delle vole a commettere violenza è un ex partner. I dati dicono anche che la violenza sulle donne resta un fenomeno diffuso e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

commissariato portici ercolano stanzaPortici. cerimonia di inaugurazione de 'La Stanza di Maria Adalgisa'. - 00, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, verrà inaugurata “ La Stanza di Maria Adalgisa ”, un’area dedicata all’audizione ... Come scrive msn.com

Trovata a Ercolano donna allontanatasi da Portici due giorni fa - Rosanna Fiore, la donna di 55 anni allontanatasi da Portici due giorni fa, è stata ritrovata oggi pomeriggio in una zona di campagna in via Case Vecchie ad Ercolano (Napoli). Scrive ansa.it