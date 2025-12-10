Commissariato di Portici-Ercolano una stanza per le vittime di violenza
Il Commissariato di Portici-Ercolano ha inaugurato una stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, offrendo un luogo di ascolto e sostegno. Con circa il 50% dei casi di violenza di genere che si verificano nella città e l’altra metà nell’area metropolitana, questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza e la tutela delle persone coinvolte.
La metà dei casi di violenza di genere avviene nella nostra città, l’altra metà nei comuni dell'area metropolitana. In 8 casi su 10 le vittime hanno figli e il 90% delle vole a commettere violenza è un ex partner. I dati dicono anche che la violenza sulle donne resta un fenomeno diffuso e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Portici. cerimonia di inaugurazione de 'La Stanza di Maria Adalgisa'. - 00, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, verrà inaugurata “ La Stanza di Maria Adalgisa ”, un’area dedicata all’audizione ... Come scrive msn.com
L’iniziativa rientra nella più ampia strategia della Polizia di Stato volta al potenziamento degli strumenti di tutela per le vittime di maltrattamenti e abusi Link: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2025/12/09/portici-domani-linaugurazione-de-la-stanza-di-mari Vai su Facebook
