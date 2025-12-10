Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025 | Mt 11,28-30
Il Vangelo di oggi, Mt 11,28-30, invita a trovare sollievo e riposo in Cristo, che ci offre il suo giogo leggero e il suo faticare lieve. In questa giornata, dedicare del tempo alla meditazione su queste parole può aiutare a rinnovare la fiducia e la serenità, affidando le nostre fatiche al Signore.
Meditiamo il Vangelo del 10 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Mercoledì della seconda settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,28-30 In quel tempo, Gesù disse:«Venite a me, voi tutti che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35
Commento al Vangelo di oggi 18 settembre 2025: Lc 7,36-50
Commento al Vangelo di oggi 19 settembre 2025: Lc 8,1-3
Commento al Vangelo del 10 Dicembre - facebook.com Vai su Facebook
A @dibuonmattino un commento al Vangelo del giorno con don Enzo Falasca, Dir. Uff. Famiglia e Nuova Evangelizzazione Diocesi di Isernia-Venafro Rivedi su play2000.it/detail/8 #Tv2000 #9dicembre Vai su X
Commento al Vangelo di oggi 6 dicembre 2025: Mt 9,35-10,1.6-8 - Meditiamo il Vangelo del 6 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it scrive
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Operaio morto sul lavoro, due patteggiano ilrestodelcarlino.it
Elicottero precipitato in Valtellina. Recuperati i rottami del velivolo ilgiorno.it
Pranzo speciale offerto alla Mensa del fratello ilgiorno.it
Cave Progetto di rilancio per la ‘Madielle’ lanazione.it