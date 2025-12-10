Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025 | Mt 11,28-30

Il Vangelo di oggi, Mt 11,28-30, invita a trovare sollievo e riposo in Cristo, che ci offre il suo giogo leggero e il suo faticare lieve. In questa giornata, dedicare del tempo alla meditazione su queste parole può aiutare a rinnovare la fiducia e la serenità, affidando le nostre fatiche al Signore.

Meditiamo il Vangelo del 10 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Mercoledì della seconda settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,28-30 In quel tempo, Gesù disse:«Venite a me, voi tutti che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30

