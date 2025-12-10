Comelit pubblica il Bilancio di sostenibilità 2024

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Comelit evidenzia i progressi e gli impegni dell’azienda nel percorso verso una crescita responsabile e sostenibile, proseguendo un percorso avviato nel 2021. Un documento che riflette l’impegno del gruppo nel coniugare innovazione, rispetto ambientale e responsabilità sociale, segnando un passo importante nella sua strategia di sviluppo sostenibile.

“ Il Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Comelit rappresenta la naturale continuazione del percorso avviato nel 2021. Un cammino intrapreso volontariamente, per rispondere da un lato alla crescente attenzione di istituzioni e consumatori verso lo sviluppo sostenibile, dall’altro per la profonda adesione del nostro Gruppo ai valori che mirano a costruire un mondo più sicuro e responsabile ”. Così Edoardo Barzasi, CEO di Comelit Group, commenta la pubblicazione del nuovo “ Bilancio di sostenibilità 2024 ”, redatto secondo gli standard internazionali del Global Reporting Initiative (GRI) e quelli europei dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

