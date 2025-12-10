Come trovare il guanciale giusto e riscoprire il piacere del sonno
Il cuscino, elemento fondamentale per un sonno di qualità, spesso viene trascurato. Scegliere quello giusto può migliorare significativamente il riposo, favorendo un corretto allineamento di testa e collo. In questo articolo, scoprirai come individuare il guanciale più adatto alle tue esigenze e riscoprire il piacere di un sonno rilassante e rigenerante.
l l cuscino ci accompagna ogni notte, ma spesso resta il grande dimenticato della camera da letto. Eppure da quel semplice rettangolo dipendono l’allineamento di testa e collo, la qualità del riposo e la sensazione con cui inizia la giornata. Se non è più adatto, il corpo lo comunica con piccoli segnali: cervicale indolenzita, spalle tese, sonno leggero e interrotto. Imparare a scegliere il guanciale giusto, riconoscere quando è arrivato il momento di “mollare” quello vecchio e scoprire le diverse tipologie pensate per esigenze e stili di vita diversi è il primo passo per un benessere più concreto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
