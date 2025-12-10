Come sta Matilde Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale della figlia

Federica Pellegrini condivide un aggiornamento sulle condizioni di sua figlia Matilde, recentemente ricoverata in ospedale. Dopo giorni di apprensione, la campionessa italiana rompe il silenzio per rassicurare i fan sul suo stato di salute e su come sta la piccola.

La grande paura vissuta da Federica Pellegrini negli ultimi giorni si è finalmente trasformata in sollievo. Nella serata del 9 dicembre 2025, l’ex campionessa di nuoto ha condiviso sui social un messaggio che molti attendevano su sua figlia Matilde, ricoverata dall’8 dicembre per una crisi di convulsioni febbrili. Pellegrini, solitamente molto riservata sulla vita privata, ha scelto Instagram per ringraziare tutti coloro che le avevano scritto nei momenti più difficili. In una storia ha pubblicato una foto dell’albero di Natale di casa, spiegando: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto”, prima di aggiungere un dettaglio che ha scaldato il cuore dei fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it