Come sta Matilde Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale della figlia
Federica Pellegrini condivide un aggiornamento sulle condizioni di sua figlia Matilde, recentemente ricoverata in ospedale. Dopo giorni di apprensione, la campionessa italiana rompe il silenzio per rassicurare i fan sul suo stato di salute e su come sta la piccola.
La grande paura vissuta da Federica Pellegrini negli ultimi giorni si è finalmente trasformata in sollievo. Nella serata del 9 dicembre 2025, l’ex campionessa di nuoto ha condiviso sui social un messaggio che molti attendevano su sua figlia Matilde, ricoverata dall’8 dicembre per una crisi di convulsioni febbrili. Pellegrini, solitamente molto riservata sulla vita privata, ha scelto Instagram per ringraziare tutti coloro che le avevano scritto nei momenti più difficili. In una storia ha pubblicato una foto dell’albero di Natale di casa, spiegando: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto”, prima di aggiungere un dettaglio che ha scaldato il cuore dei fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Federica Pellegrini: «Dopo la nascita di Matilde ero vicina alla depressione». La Divina tra fragilità, amore e rinascita
Federica Pellegrini: «Ho sofferto di baby blues, per fortuna ho imparato a chiedere aiuto quando sto male. Spero che mia figlia Matilde abbia una grande passione come è stato per me il nuoto»
Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde: “Quando succede capisci che il resto è seupefluo”
? FEDERICA PELLEGRINI IN OSPEDALE PER LA PICCOLA MATILDE: “QUANDO SUCCEDE CAPISCI CHE IL RESTO È SUPERFLUO” ? Federica Pellegrini ha voluto condividere su Instagram un momento particolarmente delicato che ha Vai su Facebook
Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni - Federica Pellegrini, che spavento nella notte: la piccola Matilde sta meglio. Segnala corrieredellosport.it
