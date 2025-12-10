Come sta la figlia di Federica Pellegrini dopo il ricovero il messaggio | Siamo tornate a casina

Federica Pellegrini ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni di salute della sua figlia Matilde, recentemente ricoverata a causa di febbre alta, convulsioni e difficoltà respiratorie. Dopo il ricovero, madre e figlia sono tornate a casa, portando sollievo e speranza. L'atleta ha voluto rassicurare i fan e amici sulla ripresa della bambina.

Federica Pellegrini ha aggiornato tutti coloro che la seguono sulle condizioni di salute della figlia Matilde, che era stata ricoverata in ospedale in seguito a febbre alta, convulsioni e difficoltà respiratorie. "Siamo tornate a casina, sta molto meglio", ha scritto sui social la nuotatrice rassicurando tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allarme rientrato e paura finita per Federica Pellegrini in versione mamma. Dopo il ricovero della figlia Matilde per convulsioni febbrili, l'ex campionessa ha postato un messaggio per ringraziare i suoi followers "per i messaggi d'affetto". #ANSA Vai su X

"ORE DIFFICILI PER FEDERICA PELLEGRINI, IN OSPEDALE CON SUA FIGLIA MATILDE. CONVULSIONI FEBBRILI L'olimpionica: Quando succedono queste cose, capisci che il resto è tutto superfluo “Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose ca - facebook.com Vai su Facebook

Come sta la figlia di Federica Pellegrini dopo il ricovero, il messaggio: “Siamo tornate a casina” - Federica Pellegrini ha aggiornato tutti coloro che la seguono sulle condizioni di salute della figlia Matilde, che era stata ricoverata in ospedale in ... Riporta fanpage.it