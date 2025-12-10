Come sarà il futuro di Lorenzo Finn? Svelata la data dell’approdo nel World Tour E Pellizzari rinnova

Il futuro di Lorenzo Finn si avvicina al massimo livello del ciclismo mondiale. La Red Bull Bora-hansgrohe ha annunciato il suo ingresso nel World Tour nel 2027, segnando un passo importante nella sua carriera. Il giovane campione del mondo U23 si prepara a fare il salto di categoria, consolidando il suo percorso verso il professionismo.

Il passaggio di Lorenzo Finn al World Tour è stato annunciato per il 2027: la Red Bull Bora-hansgrohe ha infatti comunicato che il Campione del Mondo U23 opererà il salto di categoria e diventerà professionista a tutti gli effetti tra un paio di stagioni. La squadra sponsorizzata dal colosso delle bevande energetiche ha anche rivelato che il ligure ha prolungato il contratto a lungo termine (senza entrare nei dettagli di durata) e ha confermato che nel 2026 militerà con la formazione Rookies (la Development), come lo stesso atleta aveva ribadito dopo il suo trionfo iridato in Ruanda. A livello under 23, il 18enne ha vinto anche la Coppa Città di San Daniele e il Giro del Belvedere nell’ultima stagione, piazzandosi al sesto posto al Giro d’Italia Next Gen e in quarta piazza al Tour de l’Avenir. 🔗 Leggi su Oasport.it