Come rompere davvero con gli USA e l’ordine del ’45 | l’Europa davanti allo shock della responsabilità

L'articolo analizza le sfide e le implicazioni di un possibile allontanamento dagli Stati Uniti e dall'ordine stabilito nel 1945, evidenziando le tensioni e le responsabilità che l'Europa deve affrontare in un contesto globale in evoluzione. Un approfondimento sulla necessità di riconsiderare il ruolo e le strategie del continente di fronte a un mondo in rapido mutamento.

Roma, 10 dic – Ogni volta che si prova a parlare seriamente di Europa, la discussione deraglia nello stesso vicolo cieco: la contrapposizione meccanica tra "Europa" e "UE". È un riflesso pavloviano che, invece di aprire possibilità politiche, congela il dibattito in una sterile diatriba nominalistica. Chi parla di autonomia continentale si sente subito rispondere che l'Unione è un progetto tecnocratico e antieuropeo, che bisogna scegliere: o Europa o UE, perché le due cose sarebbero incompatibili. L'Europa, struttura e sovrastruttura. Questa obiezione ha un punto debole evidente: confonde ciò che è struttura con ciò che è sovrastruttura, per usare la vecchia distinzione marxiana che qualcuno cita senza averla mai compresa davvero.