Come Chris Columbus ha reso immortale un piccolo eroe di Natale

Il film di Chris Columbus, che ha trasformato un piccolo eroe di Natale in un’icona mondiale, continua a conquistare il pubblico di tutte le età. Il successo al botteghino italiano e l’affetto degli spettatori testimoniano la sua capacità di evocare emozioni e ricordi, rendendo indimenticabili le avventure di Kevin e consolidando il suo posto nel cuore delle famiglie.

Il film che ha superato ogni aspettativa al botteghino italiano continua a incantare il pubblico, confermandosi uno degli eventi più amati di sempre e riportando in sala grandi e piccini per rivivere le avventure di Kevin. Dopo aver dominato le vendite dei biglietti nel mercato cinematografico nazionale, con oltre 130.000 spettatori in appena cinque giorni e un incasso vicino a 1 milione 200 mila euro, il classico film di Natale MAMMA, HO PERSO L'AEREO si conferma come uno degli eventi di maggior successo mai organizzati da Nexo Studios, continuando la sua straordinaria presenza nelle sale cinematografiche.

