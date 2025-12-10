Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità Da anni invochiamo sicurezza

In occasione dell’anniversario della strage del liceo Salvemini di Casalecchio di Reno, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza scolastica. L’associazione vittime del Salvemini ribadisce la propria posizione di lotta e di prevenzione, opponendosi all’idea di un destino ineluttabile. Un post dell’ex pilota Vincenzo Fenili ricostruisce i fatti e sottolinea la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza.

Nel giorno dell’anniversario della strage del liceo Salvemini di Casalecchio di Reno (6 dicembre 1990), quando un MB 326 dell’Aeronautica si schiantò sulla scuola provocando la morte di 12 studenti e il ferimento di 88 persone, è andato online il post dell’ex pilota Vincenzo Fenili che ricostruiva la dinamica dell’incidente e spiegava l’inevitabilità della tragedia. L’associazione delle vittime ha voluto rispondere alla tesi esposta nel blog. Qui di seguito il testo: di Associazione Vittime del Salvemini La strage del Salvemini (6 dicembre 1990) è una strage dimenticata o di cui ci si ricorda il meno possibile e limitatamente alle cronache locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it