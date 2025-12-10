Coman ricorda il Tevez della Juventus | Una follia Il centravanti con cui ho giocato che aveva più impatto sul gruppo Ci ha portato in finale di Champions

Kingsley Coman ripercorre l’esperienza con Carlos Tevez alla Juventus, definendolo una “follia” e il centravanti con il maggiore impatto sul gruppo. Ricorda come Tevez abbia contribuito a portare la squadra in finale di Champions, sottolineando l'importanza del suo ruolo e della sua personalità durante quell'epoca.

Coman ricorda il Tevez della Juventus: «Una follia. Il centravanti con cui ho giocato che aveva più impatto sul gruppo. Le parole dell'ex bianconero. Kingsley Coman, esterno d'attacco ed ex calciatore della Juventus, è intervenuto al podcast VIBE with FIVE di Rio Ferdinand per condividere aneddoti e opinioni sui suoi ex compagni di squadra. Il francese si è soffermato in particolare sulla figura di Carlos Tévez, definendolo il centravanti con il maggiore impatto sul gruppo bianconero. Tévez: follia e impatto decisivo. Coman ha descritto l'attaccante argentino con parole che ne esaltano l' intensità e la straordinaria influenza nei momenti cruciali delle partite.

Coman su Tevez: "Nel 2015 ci ha portato fino alla finale di Champions League" - Al podcast VIBE with FIVE dell'ex calciatore Rio Ferdinand, l'esterno Kingsley Coman si è espresso su Tevez e sul percorso che ha portato la Juventus alla finale di Champions

