Coman ricorda il Tevez della Juventus | Una follia Il centravanti con cui ho giocato che aveva più impatto sul gruppo Ci ha portato in finale di Champions

Kingsley Coman ripercorre l’esperienza con Carlos Tevez alla Juventus, definendolo una “follia” e il centravanti con il maggiore impatto sul gruppo. Ricorda come Tevez abbia contribuito a portare la squadra in finale di Champions, sottolineando l'importanza del suo ruolo e della sua personalità durante quell'epoca.

Coman ricorda il Tevez della Juventus: «Una follia. Il centravanti con cui ho giocato che aveva più impatto sul gruppo. Le parole dell’ex bianconero. Kingsley Coman, esterno d’attacco ed ex calciatore della  Juventus, è intervenuto al podcast  VIBE with FIVE  di  Rio Ferdinand  per condividere aneddoti e opinioni sui suoi ex compagni di squadra. Il francese si è soffermato in particolare sulla figura di  Carlos Tévez, definendolo il centravanti con il  maggiore impatto  sul gruppo bianconero. Tévez: follia e impatto decisivo. Coman  ha descritto l’attaccante argentino con parole che ne esaltano l’ intensità  e la  straordinaria influenza  nei momenti cruciali delle partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

