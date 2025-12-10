Colpo notturno e bottino di 350 euro | ennesima spaccata al bar del centro

Nella notte, il Bar Ateneo di via Zanella a Trento è stato vittima di una spaccata che ha portato a un furto di circa 350 euro. In pochi secondi, ignoti ladri hanno infranto il vetro del locale, fuggendo nel buio senza lasciare tracce. Un episodio che si ripete, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza nell’area universitaria.

In via Zanella a Trento, il silenzio della notte è stato spezzato di colpo. Una manciata di secondi, il vetro infranto, la fuga rapida nel buio: è la dinamica asciutta e brutale della spaccata che ha colpito il Bar Ateneo, uno dei punti di riferimento della zona universitaria di Trento.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

